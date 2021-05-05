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Блинкен сегодня приедет в Украину: что известно

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 09:41
Блинкен сегодня приедет в Украину: что известно Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украину приедет государственный секретарь США Энтони Блинкен. В центре Киева возможны ограничения движения из-за визита американского чиновника.

Что известно о визите Блинкена в Украину, в материале РБК-Украина.

Когда приедет Блинкен

Блинкен будет находиться в Киеве 5-6 мая, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебою и другими официальными лицами.

Ожидается, что он приедет вместе с заместительницей по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Что Блинкен будет обсуждать в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что главным будет вопрос безопасности, а также помощь, которую могут оказать США в реформах.

Кроме того, стороны будут обсуждать экономику, особенно энергетическую сферу.

По информации телеканала CNN, визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам США по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на запланированной на лето встрече лидеров двух стран.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину обсудил ее с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В частности, они поговорили о наращивании войск России у украинских границ.

В Киеве могут ограничить движение из-за визита Блинкена

В Управлении госохраны сообщили, что 5-6 мая возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных улицах центральной части города.

Напомним, госсекретарь США планирует обсудить с украинскими чиновниками агрессию России против Украины. Он также хочет встретиться с премьер-министром и предстоятелем ПЦУ.

Сообщалось, что Блинкен должен посетить Украину до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

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