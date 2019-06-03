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В администрации Зеленского рассматривают варианты переезда с Банковой

Новости » Политика    03.06.2019 - 16:58
В администрации Зеленского рассматривают варианты переезда с Банковой
Фото: пресс-секретарь президента Юлия Мендель (РБК-Украина)

Сотрудники администрации хотят найти экономически выгодный вариант переезда

В администрации президента Украины Владимира Зеленского рассматривают несколько локаций переезда администрации президента с улицы Банковой. Об этом новый пресс-секретарь Юлия Мендель сказала на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что для переезда все должно быть правильно подсчитано, чтобы это было экономически выгодно "и чтобы деньги просто не выбрасывались".

"Как вы знаете, администрация президента, возможно, будет переезжать... Эти вопросы рассматриваются, подсчитываются, и мы увидим, куда мы сможем переехать", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель.

Напомним, в апреле в эксклюзивном интервью РБК-Украина Владимир Зеленский заявлял, что намерен перенести АПУ из здания на Банковой. "У нас есть возможность разобраться с Администрацией президента, как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их так много? Куда идут такие деньги? Откуда такие бюджетные расходы на Администрацию? ... Очень хочу (переехать с Банковой, - ред.). Я сказал своим ребятам - ищете какой-то ореп space, некий unit интересный... Да, я хочу", - сказал тогда он.

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