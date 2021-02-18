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У Зеленского не поддерживают отставку Степанова на фоне COVID-вакцинации

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 11:25
У Зеленского не поддерживают отставку Степанова на фоне COVID-вакцинации Фото: Максим Степанов (facebook.com maksym stepanov official)
Автор: Сергей Щербина, Андрей Козловский

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов должен отработать свой кейс вакцинации населения от коронавируса и показать, на сколько он эффективен в этом вопросе. По его мнению, менять главу Минздрава сейчас было бы странным решением.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью РБК-Украина.

"Кейс вакцинации - это абсолютная зона ответственности действующего министра здравоохранения... Он же основной переговорщик по вакцинации. Сейчас поменять переговорщика, когда мы практически на финализации этого процесса, со дня на день должна уже быть уже поставка вакцин по ряду договоров - это было немножко странно", - сказал Подоляк.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что сейчас не время делать какие-то увольнения в сфере здравоохранения.

Кроме того, в материале РБК-Украина "Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров" говорится о том, что в последние недели все чаще говорят о возможной отставке министра Степанова за плохую организацию борьбы с пандемией коронавируса.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал слухи о возможном увольнении Степанова.

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