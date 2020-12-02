Шмыгаль о возможной отставке Степанова: во время боя менять некорректно

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал слухи о возможном увольнении министра здравоохранения Максима Степанова. По его мнению, сейчас менять министра некорректно.

Об этом он заявил в интервью "Журналу Корреспондент".

В частности, Шмыгаль прокомментировал информацию СМИ о планах якобы назначить главного санитарного врача Виктора Ляшко на место Степанова.

"Сейчас в разгаре борьба с коронавирусом. Во время боя менять человека некорректно, как и создавать информационное давление на него по поводу возможной отставки. Я с уважением отношусь к своей команде, поэтому комментировать слухи о кадровых ротациях не хочу и не буду", - добавил премьер.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров" со ссылкой на источники во фракции "Голос" писало, что отставка Степанова - вопрос якобы уже решенный. При этом собеседники в "Слуге народа" говорят, что о кадровой перестановке будут говорить уже после Нового года.

Главная претензия к Степанову со стороны нардепов - плохая организация борьбы с пандемией коронавируса.