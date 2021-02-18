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У Зеленського не підтримують відставку Степанова на фоні COVID-вакцинації

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 11:25
У Зеленського не підтримують відставку Степанова на фоні COVID-вакцинації Фото: Максим Степанов (facebook.com maksym stepanov official)
Автор: Сергій Щербина, Андрій Козловський

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов повинен відпрацювати свій кейс вакцинації населення від коронавірусу і показати, на скільки він ефективний у цьому питанні. На його думку, змінювати очільника МОЗ наразі було б дивно.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Кейс вакцинації - це абсолютна зона відповідальності чинного міністра охорони здоров'я... Він же основний парламентер з вакцинації. Зараз поміняти парламентера, коли ми практично на фіналізації цього процесу, з дня на день повинна вже бути вже поставка вакцин за низкою договорів - це було трішки дивно", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що наразі не час робити якісь звільнення у сфері охорони здоров'я.

Крім того, в матеріалі РБК-Україна "Кандидати на вихід. Чи готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів" йдеться про те, що в останні тижні все частіше говорять про можливу відставку міністра Степанова через погану організацію боротьби з пандемією коронавірусу.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував чутки про можливе звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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