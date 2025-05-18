У Зеленського озвучили очікування від розмови Трампа з Путіним

На думку Подоляка, очевидно, що Росія не готова до припинення війни без примусу та не готова до виходу на безумовне всеосяжне припинення вогню.

"Ми навпаки бачимо, що Росія збільшує кількість ресурсу, який вкладає в цю війну. Сьогодні був сумний рекорд - 273 дронів було використано, вони били виключно по цивільному населенню. Бачимо активізацію на певних напрямках", - розповів Подоляк.

За словами Подоляка, у Трампа фундаментальна інша стратегія в дипломатії - "комерційна дипломатія". Радник зазначив, що мова про те, у цьому випадку Трамп діє за принципом "якщо нам вигідно, то ми будемо ті чи інші угоди укладати". Зокрема, Подоляк вважає, що що Трамп використовує цю тактику під час візиту на Близький Схід.

"Так само він залишає собі можливість вести переговори з Росією, тому там достатньо обережна риторика і м'які коментарі. Я не бачу в цьому сенсу, тому що на відміну від Близького Сходу, Росія - це країна, яка не про комерцію, угоди і прямі дохідності, а тільки про війну. Так ось позбавлення ілюзій має бути після таких телефонних розмов щодо Росії. Що з Росією ви не отримаєте прибутки, а лише репутаційні збитки. Хотілося б, щоб це було вже остаточно в цій розмові для пана Трампа зрозуміло", - сказав Подоляк.