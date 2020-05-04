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У Зеленского ожидают пик коронавируса до середины мая

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 19:50
У Зеленского ожидают пик коронавируса до середины мая
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

По данным украинских ученых, Украина приближается к пику заражений COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине, вероятно, произойдет до середины мая. Об этом во время видеоконференции, организованной Atlantic Council, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, такой прогноз развития эпидемиологической ситуации озвучили украинские ученые.

"Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик еще до середины мая", - заявил Ермак.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что карантинные ограничения позволили Украине избежать пика заболеваемости коронавирусом.

В конце апреля эксперты из Национальной академии наук спрогнозировали, что пик новых случаев COVID-19 ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая.

Тем не менее, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина приближается к умеренному плато по распространению инфекции. С 11 мая правительство готовится смягчить некоторые запреты. При этом сам карантин продлили до 22 мая.

В целом по Украине 4 мая подтверждено 12 331 случай коронавируса, в том числе 418 - за последние сутки. От инфекции скончались 303 украинца.

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