У Зеленского ответили на заявление Лаврова: освобождение по-русски - это массовые уничтожения

Российская парадигма об "освобождении" Украины и "спецоперации" на ее территории, предусматривает только массовые уничтожения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ советника главы Офиса президента Михаила Подоляка на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о еще одной цели войны в Украине.

При этом Подоляк не исключил, что следующие цели спецоперации РФ могут касаться "освобождения" Марса от влияния марсиан.

"Освободить мир от Запада" - Россия вновь озвучила новую цель разрушительной "спецоперации" в Украине. "Освобождение" по-русски - это только массовые уничтожения", - написал он.

Напомним, Лавров назвал еще одну цель войны против Украины. Она якобы вносит вклад в "освобождение мира от Запада".

Как сообщалось, ранее Подоляк заявил, что мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от российских бомбардировок. Но Россия исключает все предложения.