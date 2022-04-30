У Зеленського відповіли на заяву Лаврова: звільнення по-російськи - це масові знищення

Російська парадигма про "звільнення" України та "спецоперацію" на її території, передбачає лише масові знищення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про ще одну мету війни в Україні.

"Звільнити світ від Заходу" - Росія знову озвучила нову мету руйнівної "спецоперації" в Україні. "Звільнення" по-російськи - це лише масові знищення", - написав він.

При цьому Подоляк не виключив, що наступні цілі спецоперації РФ можуть стосуватися "звільнення" Марса від впливу марсіан.

"Чекаємо", - саркастично додав він.