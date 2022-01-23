У Зеленского ответили на возможность России установить в Украине "марионеточный режим"
Великобритания предупредила, что Россия столкнется с жесткими санкциями, если установит в Украине "марионеточный режим". Но в МИД РФ отклонили комментарии как "дезинформацию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Такое заявление было сделано после того, как Британия обвинила Кремль в стремлении установить в Украине пророссийского лидера. Однако в российском ведомстве обвинили Великобританию и трансатлантический военный альянс НАТО в "эскалации напряженности" из-за Украины.
На это советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что к обвинениям следует отнестись серьезно.
"Будут очень серьезные последствия, если Россия предпримет этот шаг, чтобы попытаться вторгнуться, а также установить марионеточный режим", - заявил вице-премьер Британии Доминик Рааб.
Напомним, в России пригрозили, что "не отнесутся с терпением", если Украина или западные страны "будут устраивать провокации на Донбассе против российских граждан". При этом утверждают, что Украина обвиняет РФ в намерении вторгнуться.