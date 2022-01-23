ru ua
Вс, 23 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия пригрозила Украине в случае "провокаций" на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 23 января 2022 16:05
Россия пригрозила Украине в случае "провокаций" на Донбассе Фото: руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов (facebook.com/RusArmscontrol)
Автор: Иванна Шовкун

В России пригрозили, что "не отнесутся с терпением", если Украина или западные страны "будут устраивать провокации в Донбассе против российских граждан". При этом утверждают, что Украина обвиняет РФ в намерении вторгнуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова в эфире YouTube-канала "Изолента Live".

"Все четко было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан", - заявил дипломат.

По его словам, Киев и западные страны "пытаются прикрыть возможные провокации со стороны Украины", обвиняя Россию в намерении вторгнуться.

"Как начальник Генерального штаба заявил, Россия на все провокации может ответить <...> и не позволит своих граждан обижать, а тем более убивать", - сказал Гаврилов.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Срок действия COVID-сертификата сократили: как его продлить
Срок действия COVID-сертификата сократили: как его продлить
DAILY
Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше