Россия пригрозила Украине в случае "провокаций" на Донбассе

В России пригрозили, что "не отнесутся с терпением", если Украина или западные страны "будут устраивать провокации в Донбассе против российских граждан". При этом утверждают, что Украина обвиняет РФ в намерении вторгнуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова в эфире YouTube-канала " Изолента Live ".

"Все четко было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан", - заявил дипломат.

По его словам, Киев и западные страны "пытаются прикрыть возможные провокации со стороны Украины", обвиняя Россию в намерении вторгнуться.

"Как начальник Генерального штаба заявил, Россия на все провокации может ответить <...> и не позволит своих граждан обижать, а тем более убивать", - сказал Гаврилов.