Россия пригрозила Украине в случае "провокаций" на Донбассе
В России пригрозили, что "не отнесутся с терпением", если Украина или западные страны "будут устраивать провокации в Донбассе против российских граждан". При этом утверждают, что Украина обвиняет РФ в намерении вторгнуться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова в эфире YouTube-канала "Изолента Live".
"Все четко было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан", - заявил дипломат.
По его словам, Киев и западные страны "пытаются прикрыть возможные провокации со стороны Украины", обвиняя Россию в намерении вторгнуться.
"Как начальник Генерального штаба заявил, Россия на все провокации может ответить <...> и не позволит своих граждан обижать, а тем более убивать", - сказал Гаврилов.
Напомним, за прошедшие сутки, 22 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.