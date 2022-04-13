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У Зеленского ответили на угрозы Медведева и назвали его "политическим трупом"

Новина українською →
Киев, Среда 13 апреля 2022 17:01
У Зеленского ответили на угрозы Медведева и назвали его "политическим трупом" Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на угрозы замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева в связи с задержанием нардепа Виктора Медведчука. На Банковой считают, что Россия реанимирует "политических трупов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По его словам, Медведев был президентом и премьер-министром России в течение 14 лет, но сейчас для него единственный способ напомнить о себе - сказать что-то "сродни сентенции о бедном Медведчуке".

Подоляк также отметил, что Медведев не оказывает никакого влияние в России.

"В мире же к Медведеву вообще относятся как к пустому месту. Удивительно, что в последнее время Россия постоянно прибегает к реанимации "политических трупов", - добавил он.

Напомним, сегодня Медведев заявил, тем, кто "хочет выбить показания" из Медведчука стоит оглядываться по сторонам и крепко запирать двери, чтобы самим не оказаться в списках на обмен пленными.

Накануне президент Владимир Зеленский допустил обмен задержанного Медведчука на украинских пленных.

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