У Зеленского ответили на угрозы Медведева и назвали его "политическим трупом"
У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на угрозы замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева в связи с задержанием нардепа Виктора Медведчука. На Банковой считают, что Россия реанимирует "политических трупов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
По его словам, Медведев был президентом и премьер-министром России в течение 14 лет, но сейчас для него единственный способ напомнить о себе - сказать что-то "сродни сентенции о бедном Медведчуке".
Подоляк также отметил, что Медведев не оказывает никакого влияние в России.
"В мире же к Медведеву вообще относятся как к пустому месту. Удивительно, что в последнее время Россия постоянно прибегает к реанимации "политических трупов", - добавил он.
Напомним, сегодня Медведев заявил, тем, кто "хочет выбить показания" из Медведчука стоит оглядываться по сторонам и крепко запирать двери, чтобы самим не оказаться в списках на обмен пленными.
Накануне президент Владимир Зеленский допустил обмен задержанного Медведчука на украинских пленных.
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