У Зеленского ответили тем, кто предлагает Украине закончить войну, уступив территории

"Тем, кто предлагает Украине закончить войну, согласившись на территориальные уступки и новую линию кровавого разграничения, предлагаю создать общий фонд, чтобы содержать 13 млн вынужденных переселенцев. Пожизненно. Потому что никто не захочет возвращаться в свои дома, пока рядом стоит русский варвар", - написал Подоляк.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые геополитики предлагают Украине пойти на уступки России и отдать территории ради иллюзии мира.

Впоследствии уже в Кремле заявили, что все еще ждут принятия Украиной озвученных Россией требований. Называя это не "территориальными" уступками, а "признанием" ситуации как таковой.

Добавим, как подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба, Украина никогда не пойдет на уступки по одному из вопросов и это касается именно вопросов территориальной целостности нашей страны.

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