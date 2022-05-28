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У Зеленского ответили тем, кто предлагает Украине закончить войну, уступив территории

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Офис президента выдвигает встречное "предложение" тем, кто говорит Украине уступить территории для окончания войны с Россией. Тогда эти страны должны содержать пожизненно украинских беженцев, поскольку они уже не захотят возвращаться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Тем, кто предлагает Украине закончить войну, согласившись на территориальные уступки и новую линию кровавого разграничения, предлагаю создать общий фонд, чтобы содержать 13 млн вынужденных переселенцев. Пожизненно. Потому что никто не захочет возвращаться в свои дома, пока рядом стоит русский варвар", - написал Подоляк.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые геополитики предлагают Украине пойти на уступки России и отдать территории ради иллюзии мира.

Впоследствии уже в Кремле заявили, что все еще ждут принятия Украиной озвученных Россией требований. Называя это не "территориальными" уступками, а "признанием" ситуации как таковой.

Добавим, как подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба, Украина никогда не пойдет на уступки по одному из вопросов и это касается именно вопросов территориальной целостности нашей страны.

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