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У Зеленского ответили на призыв экс-министра Румынии разделить Украину

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга должен понимать перспективу уголовной ответственности за свои призывы разделить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Агентный кризис" побуждает Россию доставать из шкафа даже самый забытый политический нафталин. Если румынский господин Марга делает свои заявления "со всей ответственностью", то должен понимать и перспективу уголовной ответственности. За посягательство на цельность и суверенитет другого государства", - написал он.

Напомним, накануне Марга призвал Украину отдать часть своих территорий России, Польше, Румынии и Венгрии.

"Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галичину - Польшу, Румынию - Буковину, а России - Донбасс и Крым. Это территории других стран, иначе будут конфликты ", - сказал Марга.

При этом МИД Румынии назвал призыв Марга противоречащим официальной позиции страны и основным принципам международного права.

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Ирина ПодолякРоссийская ФедерацияРумынияВойна России против Украины