У Зеленського відповіли на заклик екс-міністра Румунії розділити Україну

"Агентна криза" спонукає Росію діставати з шафи навіть найбільш забутий політичний нафталін. Якщо румунський пан Марга робить свої заяви "з усією відповідальністю", то має розуміти і перспективу кримінальної відповідальності. За посягання на цілісність та суверенітет іншої держави", - написав він.

Нагадаємо, напередодні Марга закликав Україну віддати частину своїх територій Росії, Польщі, Румунії та Угорщині.

"Я з усією відповідальністю кажу, що Україна знаходиться у неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттям Угорщини, Галичиною - Польщею, Румунією - Буковиною, а Росії - Донбасом і Кримом. Це території інших країн, інакше будуть конфлікти", - сказав Марга.

При цьому МЗС Румунії назвало заклик Марга таким, що суперечить офіційній позиції країни та основним принципам міжнародного права.

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