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У Зеленского ответили на обвинения об обстреле Донецка: бьют сами россияне

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные не причастны к обстрелу временно оккупированного Донецка. За этим могут стоять российские войска или боевики псевдореспублик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире Breakfast Show.

Подоляк объяснил, что ВСУ имеют задачу уничтожать вражеские склады с боеприпасами и горючим, а также оперативно-тактические штабы. Он обвинил в обстреле Донецка оккупационные войска.

"По Донецку бьют только сами россияне или корпуса "народной милиции" непризнанных криминальных "республик". Бессмысленно нам наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке", - отметил Подоляк.

Он добавил, что украинские защитники воюют эффективно и креативно, а такие удары являются демонстративными и "не решают никаких задач".

Напомним, сегодня в центре Донецка прогремели взрывы возле отеля Donbass Palace. Неподалеку проходила церемония прощания с террористкой "Корсой", которая погибла на фронте.

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