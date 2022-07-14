ru ua
Чт, 14 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Зеленского ответили на новые требования РФ по завершению войны

Новина українською →
Киев, Четверг 14 июля 2022 22:01
У Зеленского ответили на новые требования РФ по завершению войны Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России требуют от Украины "признания территориальных реалий" для завершения войны. Но единственное соглашение, которое Киев может заключить с Москвой, - полное военное поражение РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника председателя ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"Признание территориальных реалий"? После 141 дня войны единственная сделка, которую может зафиксировать Украина с Россией, - вывод войск, отказ Москвы от территориальных претензий, признание убытков, компенсации украинцам", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, сейчас россияне должны признать реалии того, что РФ - страна-террорист, которая убивает мирных людей.

Напомним, ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что для возобновления переговоров украинские власти должны признать"существующие территориальные реалии".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Война России против Украины
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
DAILY
Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ