У Зеленського відповіли на нові вимоги РФ щодо завершення війни
У Росії вимагають від України "визнання територіальних реалій" для завершення війни. Але єдина угода, яку Київ може укласти з Москвою, - повна військова поразка РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Twitter.
"Визнання територіальних реалій"? Після 141 дня війни єдина угода, яку може зафіксувати Україна з Росією, - виведення військ, відмова Москви від територіальних претензій, визнання збитків, компенсації українцям", - підкреслив Подоляк.
За його словами, зараз росіяни мають визнати реалії того, що РФ - країна-терорист, яка вбиває мирних людей.
Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що для відновлення переговорів українська влада має визнати "існуючі територіальні реалії".
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