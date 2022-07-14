ru ua
Чт, 14 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського відповіли на нові вимоги РФ щодо завершення війни

Новость на русском →
Київ, Четвер 14 липня 2022 22:01
У Зеленського відповіли на нові вимоги РФ щодо завершення війни Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії вимагають від України "визнання територіальних реалій" для завершення війни. Але єдина угода, яку Київ може укласти з Москвою, - повна військова поразка РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Twitter.

"Визнання територіальних реалій"? Після 141 дня війни єдина угода, яку може зафіксувати Україна з Росією, - виведення військ, відмова Москви від територіальних претензій, визнання збитків, компенсації українцям", - підкреслив Подоляк.

За його словами, зараз росіяни мають визнати реалії того, що РФ - країна-терорист, яка вбиває мирних людей.

Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що для відновлення переговорів українська влада має визнати "існуючі територіальні реалії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна Росії проти України
NEWS
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
DAILY
Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ