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У Зеленського оцінили, як атаки на енергосистему вплинули на промисловість

Фото: заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Ракетні обстріли та обмеження подачі електроенергії спричинили значне падіння промислового виробництва в Україні наприкінці 2022 року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

"Падіння реального виробництва в четвертому кварталі в середньому досягає 70%. У деяких випадках 80-90%, у деяких - 50%. Залежно від ситуації в конкретному регіоні та схеми підключення того чи іншого підприємства залежно від його критичності для економіки", - сказав він.

За його словами, є деякі підприємства практично критичної інфраструктури. Наприклад, видобуток вугілля. "Якщо в поточних умовах ще обмежувати електроенергію на видобуток вугілля, ми просто зайдемо в спіраль", - повідомив він і додав, що нафтовидобуток, нафтопереробка - це теж підприємства з цієї групи.

"Окремі кластери економіки, які мають справді велике військове значення і забезпечують стабільність, ми відокремили і намагаємося їх трохи менше обмежувати. А загальна ситуація дуже складна. Це точно понад 50% по четвертому кварталі в промисловому кластері", - розповів заступник глави Офісу президента.

Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. В усіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.

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