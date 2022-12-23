У Зеленського оцінили, як атаки на енергосистему вплинули на промисловість

"Падіння реального виробництва в четвертому кварталі в середньому досягає 70%. У деяких випадках 80-90%, у деяких - 50%. Залежно від ситуації в конкретному регіоні та схеми підключення того чи іншого підприємства залежно від його критичності для економіки", - сказав він.

За його словами, є деякі підприємства практично критичної інфраструктури. Наприклад, видобуток вугілля. "Якщо в поточних умовах ще обмежувати електроенергію на видобуток вугілля, ми просто зайдемо в спіраль", - повідомив він і додав, що нафтовидобуток, нафтопереробка - це теж підприємства з цієї групи.

"Окремі кластери економіки, які мають справді велике військове значення і забезпечують стабільність, ми відокремили і намагаємося їх трохи менше обмежувати. А загальна ситуація дуже складна. Це точно понад 50% по четвертому кварталі в промисловому кластері", - розповів заступник глави Офісу президента.