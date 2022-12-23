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У Зеленского оценили, как атаки на энергосистему повлияли на промышленность

Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Ракетные обстрелы и ограничения подачи электроэнергии вызвали значительное падение промышленного производства в Украине в конце 2022 года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Падение реального производства в четвертом квартале в среднем достигает 70%. В некоторых случаях 80-90%, в некоторых - 50%. В зависимости от ситуации в конкретном регионе и схемы подключения того или иного предприятия в зависимости от его критичности для экономики", - сказал он.

По его словам, есть некоторые предприятия практически критической инфраструктуры. К пример,, добыча угля. "Если в текущих условиях еще ограничивать электроэнергию на добычу угля, мы просто зайдем в спираль",- сообщил он и добавил что нефтедобыча, нефтепереработка - это тоже предприятия из этой группы.

"Отдельные кластеры экономики, имеющие действительно большое военное значение и обеспечивающие стабильность, мы отделили и стараемся их немного меньше ограничивать. А общая ситуация очень сложная. Это точно более 50% по четвертому кварталу в промышленном кластере", - рассказал замглавы Офиса президента.

Напомним, Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется дефицит электроэнергии.

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