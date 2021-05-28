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У Зеленского оценили возможность получения ПДЧ в НАТО в 2021 году

Автор: Дмитрий Левицкий

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк оценил возможность получения Украиной Плана действий по членству в НАТО до конца 2021 года. По его словам, это возможно.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

"Это вероятно (получение ПДЧ в 2021 году - ред.). У нас теплые отношения со многими странами, которые уже входят в НАТО, и с самим блоком НАТО, как институцией. Безусловно, мы должны выполнить свою работу", - сказал Подоляк.

Представитель ОП отметил, что украинская сторона должна выполнить действия юридического характера, которые подчеркнут возможность Украины войти в НАТО на равных правах

"Мы должны играть там существенную роль, потому что мы находимся на восточной границе НАТО и все риски, с которыми Европа сегодня сталкивается, идут со стороны, где мы находимся", - подчеркнул он.

Как надеется Подоляк, до конца 2021 года Украина и НАТО выйдут на подписание "существенных документов".

"Мы имеем поддержку от многих структур НАТО, от многих членов НАТО, поэтому, я думаю, что до конца этого года мы точно выйдем на существенные документы", - заявил представитель Банковой.

Напомним, до этого в Офисе президента надеялись, что Украина получит ПДЧ в НАТО на саммите Альянса, который должен состояться в июне 2021 года. Однако глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что решение по ПДЧ вряд ли будет принято на саммите НАТО.

Также Кулеба отметил, что членство Украины в НАТО зависит не только от украинской стороны. Сейчас, по словам министра, Киев "ждет пас от НАТО".

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