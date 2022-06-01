У Зеленского оценили вероятность затяжной войны против России

В Офисе президента считают, что Украина и Россия не прекратят войну как минимум до осени-зимы этого года. Ни одна из сторон не примет те результаты, которые есть сейчас, как победу в конфликте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "Интерфакс-Украина".
"К осени - зиме этого года все будет развиваться очень парадоксально. Почему? Потому что остановиться никто не сможет. Ни одна, ни другая сторона не получит в нынешнем виде чувство победы. Украина точно не может остановиться. Это конкретные обстоятельства", - заявил Подоляк.
По его словам, Россия все же могла бы остановится на данном этапе, поскольку она понимает, что не имеет поддержки среди местного населения Запорожской и Херсонской областей
"Он ("русский мир", - ред.) зашел на юг Украины без всякой концепции того, что намерен там делать. Российская армия просто пришла туда с красными флагами, с туалетами, которые теперь будут на улице без унитазов, потому что это не принято в их цивилизации, без горячей воды и в принципе без комфорта", - считает советник главы ОП.
Он отметил, что взамен россияне предлагают местному населению оккупированных территорий минимальный набор услуг, который "включает в себя жизнь в ватниках и валенках, балалайку и водку и еще митинги возле строящихся памятников Ленину".
"Поэтому война не может остановиться по линии разграничения. Ни Херсонская, ни Запорожская, ни Донецкая, ни Луганская области категорически не хотят в этом "русском мире" жить", - резюмировал Подоляк.
Напомним, ранее Подоляк заявлял, что ключевая цель России - лишить Украину поддержки. Поэтому Кремль постоянно работает над распространением фейков об украинцах, которые в поисках убежища от войны, временно поселились за границей.
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