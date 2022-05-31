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Кремль хочет лишить Украину поддержки Запада: в ОП обратились с важной просьбой

Новина українською →
Киев, Вторник 31 мая 2022 19:45
Кремль хочет лишить Украину поддержки Запада: в ОП обратились с важной просьбой Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Ключевая цель России - лишить Украину поддержки. Поэтому Кремль постоянно работает над распространением фейков об украинцах, которые в поисках убежища от войны, временно поселились за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Ежедневно мы фиксируем новые фейки российских спецслужб об украинцах за рубежом, имеющих целью настроить против нас союзников", - говорит он.

По словам Подоляка, международный бренд Украины - дело каждого украинца. Поэтому, по мнению чиновника, каждый должен заботиться об имидже своей страны.

"Нашим посольствам и диаспорам следует работать с репутационными атаками", - добавил он.

Напомним, ранее Подоляк прокомментировал отказ российских властей от термина "денацификация", которую они использовали как цель военного вторжения в Украину. Он также отметил, что денацификация в будущем ждет российское государство.

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