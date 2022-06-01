RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського оцінили ймовірність затяжної війни проти Росії

Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Офісі президента вважають, що Україна та Росія не припинять війну як мінімум до осені-зими цього року. Жодна зі сторін не прийме тих результатів, які є зараз, як перемогу в конфлікті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"До осені - зими цього року все розвиватиметься дуже парадоксально. Чому? Тому що зупинитись ніхто не зможе. Ні одна, ні інша сторона не отримає у нинішньому вигляді почуття перемоги. Україна точно не може зупинитись. Це об'єктивні обставини", - заявив Подоляк.

За його словами, Росія все ж таки могла б зупинитися на даному етапі, оскільки вона розуміє, що не має підтримки серед місцевого населення Запорізької та Херсонської областей.

"Він ("русский мир", - ред.) зайшов на південь України без жодної концепції того, що має намір там робити. Російська армія просто прийшла туди з червоними прапорами, з туалетами, які тепер будуть на вулиці без унітазів, тому що це не прийнято у їхній цивілізації, без гарячої води та, в принципі, без комфорту", - вважає радник голови ОП.

Він зазначив, що натомість росіяни пропонують місцевому населенню окупованих територій мінімальний набір послуг, який "включає життя у ватниках і валянках, балалайку та горілку, і ще мітинги біля пам'ятників Леніну".

"Тому війна не може зупинитися лінією розмежування. Ні Херсонська, ні Запорізька, ні Донецька, ні Луганська області категорично не хочуть у цьому "русском мире" жити", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що ключова мета Росії – позбавити Україну підтримки. Тому Кремль постійно працює над розповсюдженням фейків про українців, які у пошуках притулку від війни тимчасово оселилися за кордоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьХерсонская областьОфіс президентаВійна Росії проти України