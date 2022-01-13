У Зеленского оценили вероятность нормандского саммита в ближайшее время

Нормандский саммит на уровне лидеров Украины, России, Германии и Франции необходим, чтобы продвинуться вперед в вопросах урегулирования на Донбассе. Но украинская сторона пока не может назвать сроки.

"Саммиты на уровне лидеров это вполне естественный мотор для движения нормандского формата, и поэтому логично, что встреча лидеров необходима, чтобы продвинуться вперед. А что логично, то и осуществимо - именно это сейчас в работе", - отметил он.

По его словам, переговоры на уровне политических советников активизировались, и это дает определенный оптимизм.

"Но называть какой-то конкретный срок для лидерского уровня - неправильно. Цель не в том, чтобы сделать несколько громких новостей. А в том, чтобы реально обеспечить решения, необходимые для мира", - добавил Подоляк.