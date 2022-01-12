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Нормандский саммит и договоренности по Донбассу: у Путина ответили на слова Зеленского

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Москва, Среда 12 января 2022 12:53
Нормандский саммит и договоренности по Донбассу: у Путина ответили на слова Зеленского Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

У президента России Владимира Путина прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о необходимости проведения нового нормандского саммита для достижения договоренностей о прекращении конфликта. В Кремле считают, что сначала необходимо выполнить ранее достигнутые соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на сегодня нет понимания, когда бы мог состояться нормандский саммит на уровне лидеров Украины, РФ, Германии и Франции, но "намеки на эту встречу никогда не исчезали".

Он также отреагировал на заявление Зеленского о том, что Киев готов к решениям по урегулированию ситуации на Донбассе на новом саммите.

"Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности - не думаем, что это правильная практика", - добавил Песков.

Напомним, накануне Зеленский подчеркнул, что пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и Киев готов к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран.

Отметим, 7 января, Франция и Германия инициировали встречу лидеров "нормандской четверки" , ее хотят организовать в течение ближайших недель.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Донбасс Нормандская четверка
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