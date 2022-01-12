Нормандский саммит и договоренности по Донбассу: у Путина ответили на слова Зеленского

У президента России Владимира Путина прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о необходимости проведения нового нормандского саммита для достижения договоренностей о прекращении конфликта. В Кремле считают, что сначала необходимо выполнить ранее достигнутые соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на сегодня нет понимания, когда бы мог состояться нормандский саммит на уровне лидеров Украины, РФ, Германии и Франции, но "намеки на эту встречу никогда не исчезали".

Он также отреагировал на заявление Зеленского о том, что Киев готов к решениям по урегулированию ситуации на Донбассе на новом саммите.

"Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности - не думаем, что это правильная практика", - добавил Песков.