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У Зеленского оценили вероятность нормандского саммита в ближайшее время

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Киев, Четверг 13 января 2022 14:49
У Зеленского оценили вероятность нормандского саммита в ближайшее время Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Нормандский саммит на уровне лидеров Украины, России, Германии и Франции необходим, чтобы продвинуться вперед в вопросах урегулирования на Донбассе. Но украинская сторона пока не может назвать сроки.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Саммиты на уровне лидеров это вполне естественный мотор для движения нормандского формата, и поэтому логично, что встреча лидеров необходима, чтобы продвинуться вперед. А что логично, то и осуществимо - именно это сейчас в работе", - отметил он.

По его словам, переговоры на уровне политических советников активизировались, и это дает определенный оптимизм.

"Но называть какой-то конкретный срок для лидерского уровня - неправильно. Цель не в том, чтобы сделать несколько громких новостей. А в том, чтобы реально обеспечить решения, необходимые для мира", - добавил Подоляк.

Напомним, 7 января Франция и Германия инициировали встречу лидеров "нормандской четверки", ее хотят провести в течение ближайших недель.

В то же время у президента России Владимира Путина обращают внимание, что для новых договоренностей по Донбассу необходимо выполнить предыдущие.

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Владимир Зеленский Донбасс Нормандская четверка
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