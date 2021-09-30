У Зеленского оценили, когда может состояться встреча с Путиным

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в конце 2021 года. Также есть вариант, что переговоры состоятся в самом начале следующего года.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в окружении Зеленского, говорится в материале " Токсичные отношения. Что мешает встрече Зеленского и Путина и зачем она нужна ".

В материале говорится, что в Кремле не хотят поднимать темы Крыма и Донбасса на переговорах двух лидеров. Однако на Банковой все равно считают, что разговор возможен по всем темам, ведь Кремль уже торгуется о повестке.

"Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет", - сообщил источник издания.