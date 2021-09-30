У Зеленського оцінили, коли може відбутися зустріч з Путіним

Зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського може відбутись наприкінці 2021 року. Також є варіант, що переговори відбудуться на самому початку наступного року.
Про це повідомило джерело РБК-Україна в оточенні Зеленського, йдеться в матеріалі "Токсичні відносини. Що заважає зустрічі Зеленського і Путіна і навіщо вона потрібна".
У матеріалі йдеться, що в Кремлі не хочуть піднімати теми Криму і Донбасу на переговорах двох лідерів. Однак на Банковій все одно вважають, що розмова можлива за всіма темами, адже Кремль вже торгується про порядок денний.
"Ми хочемо вийти на прямі переговори з Путіним. Цілком можливо зустрітися в кінці цього року або на самому початку наступного. Нам потрібно зрозуміти в принципі: ми можемо про щось домовитися чи ні", - повідомило джерело видання.
Нагадаємо, голова МЗС України в коментарі РБК-Україна оцінив можливі переговори Путіна і Зеленського. Каже, що це буде складна розмова для президента РФ.
Раньше у Путіна виключили зустріч із Зеленським з обговоренням Криму.