У Зеленского отреагировали на заявление Шмыгаля о воде в Крым

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева считает, что новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмигаль пока не в контексте Крыма. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

По ее словам, позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась - государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове.

"Уверена, что новоназначенный премьер-министр пока не в контексте Крыма. Мы будем со своей стороны брифить все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды", - отметила она.

Также она отметила, что дискуссия о заботе о гражданах и т.д. не впервые идет.

"Причины две - 1) российский нарратив; 2) отсутствие осведомленности о ситуации в Крыму, недостаточные знания международного права, анализа того, что будет происходить с нашими же гражданами, если воду пустят (еще большее давление и репрессии, потому что деньги в РФ освободятся для усиления военных и силовиков, не буду перечислять всех причин)", - добавила Ташева.

Также Ташева указала, что ей "уже начали забрасывать мое утверждение о том, что если воду в Крым решат давать (сформированное решение) - я подам в отставку. Подам, как уверена, это сделает вся наша команда. Никогда не держалась ни за какие должности или работы".

Напомним, новоназначенный премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы.

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексирован Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина относительно Донбасса.