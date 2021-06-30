UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У Зеленского отреагировали на заявление Путина: подтвердил возможность переговоров

Автор: Владислав Красинский

Заявление президента России Владимира Путина о том, что он не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтверждает возможность таких переговоров. И оно свидетельствует о важности такой встречи для российского президента.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, любые публичные заявления на уровне глав государств - это, в том числе, и попытка получить преимущество в том или ином вопросе.

"Заявление Путина о якобы сомнительности пользы от встречи с президентом Украины - из этого же разряда. Обозначить позиции и получить негласное преимущество в формировании переговорной повестки", - отметил Подоляк.

Он также отметил, что активность Путина так или иначе касается и вопроса возможной встречи с Зеленским, что явно свидетельствует о важности этой темы для него.

"С другой стороны, когда мы оцениваем любые заявления представителей России, нужно обращать внимание на формулировки… Тем не менее, даже сегодня Путин подтвердил возможность переговоров с президентом Украины", - сказал Подоляк.

По его мнению, очевидно, что есть связанные с Украиной вопросы, которые бы Путин сам хотел бы обсудить.

"Более того, допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации в Украине. В этом информировании куда больше мифов, стереотипов, пропагандистской целесообразности, чем реальных знаний о том, что на самом деле происходит у нас", - добавил советник главы Офиса президента.

Подоляк обратил внимание на то, что Путин заявил о домашнем аресте нардепа Виктора Медведчука якобы в преддверии избирательной кампании, хотя в Украине не намечаются выборы.

"Таким образом, стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России - для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны на Донбассе", - подчеркнул он.

Отметим, сегодня Путин на вопрос о встрече с Зеленским ответил, что пока не знает для чего встречаться, поскольку все вопросы по Украине якобы решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.

Кроме того, сегодня Путин заявил, что западные страны якобы начали "военное освоение" Украины, и это, в свою очередь, создает угрозы для Российской Федерации.

Что касается возможной встречи президентов обеих стран, по словам Владимира Зеленского, на сегодня мяч на стороне России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир Путинвстреча