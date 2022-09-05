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У Зеленского отреагировали на заявление Пескова о переговорах и напомнили "базовую аксиому"

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Офисе президента допускают мирные переговоры с Россией, но только на условиях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Еще раз напомню базовую аксиому. Переговоры возможны, но только на условиях Украины: после возвращения территорий и ликвидации криминальных анклавов. Понятно, что "птенцы путинского гнезда" не готовы осознать новую реальность и продолжают пополнять списки "200-х" своими рекрутами", - написал он.

Отметим, что соответствующий твит Подоляка, скорее всего, является ответом на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который в интервью для пропагандистской программы сказал, что Россия готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским "о том, как будут выполняться условия Кремля" для прекращения войны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для начала мирных переговоров необходимо несколько важных желаний. В первую очередь, Москва должна перестать решать вопросы войной и убийствами.

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