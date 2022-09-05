RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського відреагували на заяву Пєскова про переговори і нагадали "базову аксіому"

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Офісі президента допускають мирні переговори з Росією, але тільки на умовах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Ще раз нагадаю базову аксіому. Переговори можливі, але тільки на умовах України: після повернення територій і ліквідації кримінальних анклавів. Зрозуміло, що "пташенята путінського гнізда" не готові усвідомити нову реальність і продовжують поповнювати списки "200-х" своїми рекрутами", - написав він.

Зазначимо, що твіт Подоляка, швидше за все, є відповіддю на заяву прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, який в інтерв'ю для пропагандистської програми сказав, що Росія готова вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським "про те, як будуть виконуватися умови Кремля" для припинення війни.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для початку мирних переговорів необхідно кілька важливих бажань. В першу чергу, Москва повинна перестати вирішувати питання війною і вбивствами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаКонтактна група