UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Зеленского отреагировали на заявление Мендель о языке: это ее личное мнение

Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал слова Юлии Мендель о существовании "украинского русского языка" в Украине. Он также упомянул заявление министра внутренних дел о применении русского языка для контрпропаганды.

Об этом шла речь в интервью Тимошенко для "Радио НВ".

По словам Тимошенко, Офис президента пытается не поднимать языковой вопрос, а недавнее заявление пресс-секретаря Владимира Зеленского является исключительно ее личным мнением.

"Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это отдельное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел относительно того, что нет монополии на русский язык у одной страны (России - ред.)", - сказал он.

Недавно Мендель в эфире канала "Дом" сказала, что в Украине существует собственный "украинский русский язык". Пресс-секретарь президента призвала демонополизировать право России на русский язык.

"И нам пора давно самым демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", - заявила Мендель.

Напомним, заявление Мендель раскритиковал языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он подчеркнул, что подобные заявления не имеют никаких перспектив.

Как писало РБК-Украина, в конце марта глава МВД Аваков заявил, что Украина обязана использовать русский язык для контрпропаганды против России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Юлия МендельАрсен АваковОфис президентаязыкрусский языкукраинский язык
Читайте также
Применение санкций не является заменой уголовного процесса, - ОП
"Эффективное оружие": Ермак представил главу Центра противодействия дезинформации при СНБО
Прогноз погоды