У Зеленского отреагировали на заявление Мендель о языке: это ее личное мнение

По словам Тимошенко, Офис президента пытается не поднимать языковой вопрос, а недавнее заявление пресс-секретаря Владимира Зеленского является исключительно ее личным мнением.

"Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это отдельное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел относительно того, что нет монополии на русский язык у одной страны (России - ред.)", - сказал он.

Недавно Мендель в эфире канала "Дом" сказала, что в Украине существует собственный "украинский русский язык". Пресс-секретарь президента призвала демонополизировать право России на русский язык.

"И нам пора давно самым демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", - заявила Мендель.