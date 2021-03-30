Украина обязана использовать русский язык для контрпропаганды, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина должна не отказываться от русского языка, а использовать его для контрпропаганды против России. Для это нужно также запустить канал на зарубежную аудиторию.

Об этом он написал в своем Facebook .

По его мнению, русский язык живет и развивается в мире его носителей, в том числе, в Украине.

"Более того, в условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, - мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды", - отметил Аваков.

Он подчеркнул, что на русском языке говорят и понимают его около 300 млн человек в мире.

"Из них только половина живет в РФ. Для многих, понимающих русский язык, важно иметь возможность получать честную, а не путинскую информацию на своем языке", - добавил Аваков.

Министр также выступил за создание русскоязычного украинского канала, который будет вещать на международную аудиторию.