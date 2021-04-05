Омбудсмен раскритиковал заявления об "украинском русском языке": не имеют перспектив

Языковой омбудсмен Тарас Креминь раскритиковал недавнее заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о существовании "украинского русского языка". По его словам, подобные заявления не имеют никаких перспектив.

"Я не разделяю таких заявлений, и считаю их таковыми, которые не имеют никаких перспектив. Статьей 10 Конституции Украины, которой в этом году исполняется 25 лет, определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский", - заявил Кремень.

Омбудсмен подчеркнул, что языковой вопрос в Украине нужно закрыть раз и навсегда и начать эффективно заниматься государственной языковой политикой, создавая условия для информационной защиты.

"У нас есть закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", есть система образования, есть государственная власть, которая должна способствовать развитию и функционированию украинского языка как государственного. В конце концов, мы имеем внешние угрозы, на которые нужно обращать внимание", - добавил он.