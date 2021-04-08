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У Зеленского отреагировали на заявление Мендель о языке: это ее личное мнение

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 17:25
У Зеленского отреагировали на заявление Мендель о языке: это ее личное мнение Фото: Кирилл Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал слова Юлии Мендель о существовании "украинского русского языка" в Украине. Он также упомянул заявление министра внутренних дел о применении русского языка для контрпропаганды.

Об этом шла речь в интервью Тимошенко для "Радио НВ".

По словам Тимошенко, Офис президента пытается не поднимать языковой вопрос, а недавнее заявление пресс-секретаря Владимира Зеленского является исключительно ее личным мнением.

"Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это отдельное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел относительно того, что нет монополии на русский язык у одной страны (России - ред.)", - сказал он.

Недавно Мендель в эфире канала "Дом" сказала, что в Украине существует собственный "украинский русский язык". Пресс-секретарь президента призвала демонополизировать право России на русский язык.

"И нам пора давно самым демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", - заявила Мендель.

Напомним, заявление Мендель раскритиковал языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он подчеркнул, что подобные заявления не имеют никаких перспектив.

Как писало РБК-Украина, в конце марта глава МВД Аваков заявил, что Украина обязана использовать русский язык для контрпропаганды против России.

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