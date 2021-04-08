У Зеленського відреагували на заяву Мендель про мову: це її власна думка

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував слова Юлії Мендель про існування "української російської мови" в Україні. Він також згадав заяву міністра внутрішніх справ про застосування російської мови для контрпропаганди.

За словами Тимошенка, Офіс президента намагається не порушувати мовне питання, а нещодавня заява прес-секретаря Володимира Зеленського є виключно її особистою думкою.

"Ми, навпаки, не порушуємо мовне питання. Я думаю, що це окрема думка прес-секретаря президента і міністра внутрішніх справ щодо того, що немає монополії на російську мову в однієї країни (Росії - ред.)", - сказав він.

Нещодавно Мендель в ефірі каналу "Дом" сказала, що в Україні існує власна "українська російська мова". Прес-секретар президента закликала демонополізувати право Росії на російську мову.

"І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова", - заявила Мендель.