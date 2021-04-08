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У Зеленського відреагували на заяву Мендель про мову: це її власна думка

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 17:25
У Зеленського відреагували на заяву Мендель про мову: це її власна думка Фото: Кирило Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував слова Юлії Мендель про існування "української російської мови" в Україні. Він також згадав заяву міністра внутрішніх справ про застосування російської мови для контрпропаганди.

Про це йшлося в інтерв'ю Тимошенка для "Радіо НВ".

За словами Тимошенка, Офіс президента намагається не порушувати мовне питання, а нещодавня заява прес-секретаря Володимира Зеленського є виключно її особистою думкою.

"Ми, навпаки, не порушуємо мовне питання. Я думаю, що це окрема думка прес-секретаря президента і міністра внутрішніх справ щодо того, що немає монополії на російську мову в однієї країни (Росії - ред.)", - сказав він.

Нещодавно Мендель в ефірі каналу "Дом" сказала, що в Україні існує власна "українська російська мова". Прес-секретар президента закликала демонополізувати право Росії на російську мову.

"І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова", - заявила Мендель.

Нагадаємо, заяву Мендель розкритикував мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він наголосив, що подібні заяви не мають жодних перспектив.

Як писало РБК-Україна, наприкінці березня глава МВС Аваков заявив, що Україна зобов'язана використовувати російську мову для контрпропаганди проти Росії.

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