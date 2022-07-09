Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову
Российские оккупанты нанесли по одному из жилых районов Харькова, предварительно, ракетный удар. До этого горожане слышали мощный взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Обновлено 11:03. Ракетный удар нанесли по центру города.
Об этом сообщила советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова в Facebook.
Обновлено 10:59. Стало известно о четырех пострадавших.
Как сообщает глава области, по предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате удара получили легкие повреждения 4 человека.
Медики оказывают им всю необходимую помощь.
"В Харькове в одном из жилых районов оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар. На месте работают все службы", - пишет Синегубов.
Он призвал местных жителей максимально ограничить пребывание на улицах города, поскольку российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население.
Напомним, сегодня в Харькове прогремел мощный взрыв, во время которого в городе и области воздушной тревоги не объявляли.
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