У Зеленского отреагировали на требование РФ о снятии санкций за разблокировку портов

"Три месяца Кремль рассказывает, что санкции - это огромное счастье и подарок для экономики. А теперь МИД России требует снять санкции за разблокировку украинских портов", - написал Подоляк.

По его словам, тезис российской пропаганды о том, что "санкции делают нас только сильнее" был полностью разрушен таким требованием российского дипломатического ведомства.

"Зачем их (санкции - ред.) снимать? У России все же идет по плану, господин Руденко, не правда ли?", - отметил Подоляк, обращаясь к замминистру иностранных дел РФ Андрею Руденко.