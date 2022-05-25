У Зеленского отреагировали на требование РФ о снятии санкций за разблокировку портов

Власти РФ своим требованием о снятии санкции за разблокировку портов Украины подтвердили серьезное влияние ограничений Запада на российскую экономику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Три месяца Кремль рассказывает, что санкции - это огромное счастье и подарок для экономики. А теперь МИД России требует снять санкции за разблокировку украинских портов", - написал Подоляк.
По его словам, тезис российской пропаганды о том, что "санкции делают нас только сильнее" был полностью разрушен таким требованием российского дипломатического ведомства.
"Зачем их (санкции - ред.) снимать? У России все же идет по плану, господин Руденко, не правда ли?", - отметил Подоляк, обращаясь к замминистру иностранных дел РФ Андрею Руденко.
Напомним, ранее Руденко заявлял, что Россия готова сделать коридор для экспорта украинского зерна и другого продовольствия при условия снятия санкций Запада.
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