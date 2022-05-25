У Зеленського відреагували на вимогу РФ про зняття санкцій за розблокування портів

"Три місяці Кремль розповідає, що санкції - це величезне щастя та подарунок для економіки. А тепер МЗС Росії вимагає зняти санкції за розблокування українських портів", - написав Подоляк.

За його словами, теза російської пропаганди про те, що "санкції роблять нас тільки сильнішими" була повністю зруйнована такою вимогою російського дипломатичного відомства.

"Навіщо їх (санкції – ред.) знімати? У Росії все ж таки йде за планом, пане Руденко, чи не так?", - зазначив Подоляк, звертаючись до заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка.