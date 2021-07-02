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У Зеленского отреагировали на слова о встрече с Путиным: банальные уловки россиян

Автор: Владислав Красинский

Информация о том, что подготовка встречи президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским не ведется, является банальной уловкой российской стороны.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это банальные психологические уловки россиян", - отметил он.

Отметим, сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи не ведется, особенно после слов Зеленского о различии украинского и русского народов.

Напомним, ранее Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, поскольку решения по украинскому вопросу на сегодня принимаются в США.

Зеленский же готов встретиться с Путиным при условии, что его должно интересовать решение ряда кризисных вопросов.

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Владимир ЗеленскийВладимир Путинвстреча