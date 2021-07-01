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Зеленский готов встретиться с Путиным при одном условии

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Киев, Четверг 01 июля 2021 10:21
Зеленский готов встретиться с Путиным при одном условии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным при одном условии. Российского лидера должно интересовать решение ряда кризисных вопросов.

Об этом Зеленский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, подготовка к этому "непростому матчу" продолжается.

"Готов я встретиться и с президентом Путиным - если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России", - заявил Зеленский.

Отметим, президент России Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, решения по украинскому вопросу на сегодня якобы принимаются в США.

После этого Зеленский резко ответил Путину на слова о влиянии США на политику Украины.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве.

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