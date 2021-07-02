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У Зеленського відреагували на слова про зустріч з Путіним: банальні виверти росіян

Автор: Владислав Красінський

Інформація про те, що підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським не ведеться, є банальним вивертом російської сторони.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це банальні психологічні виверти росіян", - зазначив він.

Зазначимо, сьогодні прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що підготовка зустрічі не ведеться, особливо після слів Зеленського про відмінність українського і російського народів.

Нагадаємо, раніше Путін говорив, що поки не бачить сенсу у зустрічі з Зеленським, оскільки рішення з українського питання на сьогодні приймаються в США.

Зеленський же готовий зустрітися з Путіним за умови, що його має цікавити вирішення низки кризових питань.

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