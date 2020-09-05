У Зеленского отреагировали на санкции РФ против Украины

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на российские санкции против членов ряда украинских парламентских партий. Решение российского правительства назвали спекуляцией.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

У Зеленского подчеркивают, что мотивация подобных действий всегда не имеет очевидных логических объяснений и носит, скорее, ситуативный спекулятивный характер для пропагандистских целей.

В ОП это связывают с недавними событиями, которые оставили негативный имиджевый след на России. В частности, это отравление оппозиционера Алексея Навального и протесты в Беларуси.

"Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", - говорится в сообщении.

У президента также не исключают, что РФ предпринимает попытку манипуляций перед местными выборами в Украине, которые должны состоятся в октябре.

"Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правительство России расширило персональные санкции против Украины. В российский санкционный список, в частности, попали пятый президент Петр Порошенко и бывший нардеп Святослав Вакарчук.

О том, что Россия планирует расширить санкции против Украины стало известно еще в конце июля.