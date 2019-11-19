У Зеленского отреагировали на решение "суда" в Крыму снести храм ПЦУ

Представительство президента Украины в АР Крым осудило решение "Евпаторийского городского суда" снести храм Крестовоздвиженской церкви (УПЦ) в оккупированной Евпатории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу представительства.

Отмечается, что "суд" обязал "в солидарном порядке" религиозную общину и Управление Крымской Епархии Украинской православной церкви снести храм.

"Представительство президента Украины в АР Крым решительно осуждает такое "решение" подконтрольного оккупационной власти суда, в котором усматриваются основания для очередных преследований жителей Крыма по религиозному признаку",- говорится в сообщении.

Кроме того, недопустимым назвали нарушение свободы деятельности религиозных организаций на временно оккупированной территории Украины в Крыму.

"Требуем от оккупационной власти прекратить нарушение прав религиозных общин и преследования Православная Церковь Украины на полуострове", - говорится в заявлении.

РБК-Украина писало, что данное решение "суда" может быть обжаловано в течение месяца.

Ранее РБК-Украина писало, что предстоятель Православной Церкви митрополит Епифаний заявил, что российская власть пытается снести храм в Евпатории.