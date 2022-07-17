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У Зеленского отреагировали на приказ Путина захватить Харьков и область

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Единственный план России - это убивать и разрушать, сжигать украинские земли, не имея реальной возможности их захватить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Поэтому единственный выход - закончить войну на условиях Украины и освободить все наши территории. Любой другой путь ведет к бесконечной войне, обстрелам и угрозе новых аннексий", - заявил он, отреагировав на отчет Института изучения войны (ISW) о том, что Путин отдал приказ захватить Харьков и область.

Напомним, в сегодняшнем отчете ISW говорилось, что Путин приказал российским войскам захватить город Харьков и остальную часть неоккупированной Харьковской области, несмотря на крайнюю маловероятность успеха.

Ранее сообщалось, что удары ВСУ с использованием HIMARS по российским складам боеприпасов, тыловым подразделениям и пунктам управления снижают возможности российской артиллерии.

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Владимир ПутинХарьковИрина ПодолякВойна России против Украины