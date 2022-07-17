У Зеленського відреагували на наказ Путіна захопити Харків і область

Єдиний план Росії - це вбивати і руйнувати, спалювати українські землі, не маючи реальної можливості їх захопити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
"Тому єдиний вихід - закінчити війну на умовах України і звільнити всі наші території. Будь-який інший шлях веде до нескінченної війни, обстрілу і загрози нових анексій", - заявив він, відреагувавши на звіт Інституту вивчення війни (ISW) про те, що Путін віддав наказ захопити Харків і область.
Нагадаємо, в сьогоднішньому звіті ISW говорилося, що Путін наказав російським військам захопити місто Харків і решту неокупованої Харківської області, попри крайню малоймовірність успіху.
Раніше повідомлялося, що удари ЗСУ з використанням HIMARS по російських складах боєприпасів, тилових підрозділах і пунктах управління знижують можливості російської артилерії.