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У Зеленского отреагировали на попытку Путина переложить вину за инфляцию

Новина українською →
Украина, Пятница 17 июня 2022 20:58
У Зеленского отреагировали на попытку Путина переложить вину за инфляцию Фото: Михаил Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Новое объяснение людоедской войны от Путина - насилуй во благо, убивай, чтобы попасть в рай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника председателя ОП Украины Михаила Подоляка.

Так, Подоляк отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о мировой инфляции.

"Нападаешь на Украину, стираешь целые города, совершаешь массовые казни, превращаешь Россию в средневековье, а потом называешь это "спасательным кругом для Запада"? И кто должен в это поверить, кроме Z-лагеря?",- написал Подоляк.

Советник председателя ОП Украины прокомментировал заявление Владимира Путина по инфляции в мире, где президент РФ сказал, что рост цен в мире стал не следствием развязанной Россией войны в Украине, а якобы результатом "системных ошибок" в США и Европе.

Напомним, при этом Путин отказался комментировать " красные линии"в войне против Украины. Мол, этим займется военно-политическое руководство страны.

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Ирина Подоляк
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