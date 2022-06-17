У Зеленського відреагували на спробу Путіна перекласти провину за інфляцію

Нове пояснення людожерської війни від Путіна - гвалтуй на благо, убивай, щоб потрапити в рай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП України Михайла Подоляка.

Так, Подоляк відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна про світову інфляцію.

"Нападаєш на Україну, стираєш цілі міста, вчиняєш масові страти, перетворюєш Росію на середньовіччя, а потім називаєш це "рятувальним кругом для Заходу"? І хто має в це повірити, крім Z-табору?", - написав Подоляк.

Радник голови ОП України прокоментував заяву Володимира Путіна щодо інфляції в світі, де президент РФ сказав, що зростання цін в світі стало не наслідком розв'язаної Росією війни в Україні, а нібито результатом "системних помилок" в США і Європі.